IN SHAME mit Auftakt

Einflüsse des Crust Punks erfreuen sich immer größerer Beliebtheit im Metal und so ist es nicht verwunderlich, dass neue Bands mit diesen Stilistiken experimentieren. Eine dieser ist IN SHAME, welche am 31.08.2025 das Debütalbum "Looming", via Transylvanian Recordings, veröffentlichen werden. Mit einer Mischung aus Crust Punk, Sludge und Doom Metal wollen die US-Amerikaner neue Akzente in der Szene setzen.





"Looming" Trackliste:





1. Drought

2. Leave Us

3. Looming

4. Self-Inflicted

5. Ashes & Blood

Quelle: Transylvanian Recordings Redakteur: Norman Wernicke Tags: in shame looming