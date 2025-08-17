BLIZZARD gibt sein Debüt

Aus Griechenland kommt ein frischer Wind, denn BLIZZARD veröffentlicht am 18.08.2025 sein Debütalbum "Forgotten Gods". Die Schwermetaller hatten bereits vorab die Singles 'Wind From The North' und 'Gardens Of The Light' als Vorgeschmack ins Rennen geschickt.







"Forgotten Gods" Trackliste:





1. Wind From The North

2. Forgotten Gods

3. Hunters In The Dark

4. Sum Of Your Fears

5. Moonlight

6. Gardens Of The Light

7. Mountain

8. Broken





Gardens Of The Light







https://www.youtube.com/watch?v=8_SeUE_-NBk















