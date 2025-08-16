INPATHOS zum Dritten
Die US-Amerikaner INPATHOS, haben ihr drittes Studioalbum "Apparitions" veröffentlicht. Die Melodic-Death-Metal-Platte wurde mit eindrucksvoll mit 'Starless Void' und zuletzt durch den nemansgebenden Appetizer 'Apparitions' angeteasert und ist u.a. bei Spotify online.
"Apparitions" Trackliste:
1. Ruin
2. Apparitions
3. Sacred Unseen
4. Grand Design
5. Exiled
6. Godspire
7. Starless Void
8. Adrift
9. Last Embrace
10. Glass Veins
11. Unraveling Creation
12. Radiance
"Apparitions" (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=5KLClZD2DjI
