GOLGATA mit viertem Album
16.08.2025 | 13:30
Die beiden Musiker mit den Künstlernamen Spokesman 1 und Spokesman 2 haben mit ihrem Projekt GOLGATA, das vierte Studioalbum veröffentlicht. "Själabod" heißt die neue Melodic-Black-Metal-Scheibe, welche via Satanath Records das Licht der Welt erblickt.
"Själabod" Trackliste:
1. Sorg
2. Villebråd
3. Själabod
4. Sändebud
5. Dödsdans
6. Sakrament
7. Änkedok
8. Skymning
