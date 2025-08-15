Tribut an METALLICAs Erste mit THE ALMIGHTY
Kommentieren
15.08.2025 | 23:03
Am 14. November soll das Album "No Life 'til Leather - A Tribute to METALLICA's Kill 'em All" erscheinen. Ein Video mit der Version von 'The Four Horsemen' durch THE ALMIGHTY wurde soeben veröffentlicht.
Am 14. November soll das Album "No Life 'til Leather - A Tribute to METALLICA's Kill 'em All" erscheinen. Ein Video mit der Version von 'The Four Horsemen' durch THE ALMIGHTY wurde soeben veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=LekQdIsMLGM
- Quelle:
- Netinfect
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- metallica kill em all the almighty the four horsemen tribut
0 Kommentare