THE JUDGE THE JUROR: Hörprobe
15.08.2025 | 23:02
Seit heute ist ein Audioclip der neuen, digitalen Single 'Heliconian Optivisor' der kanadischen Metal-Band THE JUDGE THE JUROR online. Die zugehörige EP "Primitive Minds" soll im Herbst auf den Markt kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=3C2WhOCsDXM
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- the judge the juror primitive minds heliconian optivisor
