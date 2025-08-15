THE JUDGE THE JUROR: Hörprobe

Seit heute ist ein Audioclip der neuen, digitalen Single 'Heliconian Optivisor' der kanadischen Metal-Band THE JUDGE THE JUROR online. Die zugehörige EP "Primitive Minds" soll im Herbst auf den Markt kommen.







https://www.youtube.com/watch?v=3C2WhOCsDXM

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: the judge the juror primitive minds heliconian optivisor