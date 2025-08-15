Full Rewind Festival 2026: Vorverkauf startet am Montag

Für das Full Rewind Festival 2026 auf dem Flugplatz in Roitzschjora startet am Montag, den 18.08.2025, der Vorverkauf.



Dazu teilen die Veranstalter folgendes mit: "Liebe Community,

das 2. FULL REWIND in Roitzschjora - auf dem wohl legendärsten Acker Deutschlands - liegt hinter uns. Es war intensiv. Es war emotional. Es war einfach großartig.



Dass unser Festival etwas ganz Besonderes ist, habt Ihr auch in diesem Jahr wieder bewiesen: Die Besucherzahl ist gestiegen, und viele von Euch haben offenbar Freunde und Bekannte mit Eurer Begeisterung angesteckt. Insgesamt durften wir 6.000 Feiernde vor den Bühnen, auf dem Campingplatz, am Badestrand und im Partyzelt erleben. Eure zahlreichen Nachrichten voller Lob und Freude machen uns nicht nur glücklich, sondern auch richtig stolz. Leider war das Festival auch in diesem Jahr nicht kostendeckend - nicht wegen Euch, sondern wegen der Umstände, die wir alle im Alltag spüren. Trotzdem gilt: Wir machen weiter!



Die günstigen Preise für Getränke, Speisen und Merch bleiben bestehen. Auch der Komfort und Platz zum gemeinsamen Campen mit Autos direkt am Zelt - eines unserer Markenzeichen - wird es weiterhin geben, das macht uns aus.

Damit unser Festival weiter bestehen kann, es familiär bleibt und wir Euch auch zukünftig das bieten können, was Ihr die beiden letzten Jahre vor Ort hattet, müssen wir die Tickets künftig auf ca. 7.000 Stück begrenzen - auch wenn schon jetzt klar ist, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Qualität und Wohlfühlatmosphäre haben für uns oberste Priorität. Aber all das muss auch über die Festivaleinnahmen finanziert werden. FULL REWIND hat keine großen Industrie-Sponsoren und gehört auch nicht zu einem großen Konzern. Unser Ziel ist und bleibt ein Festival von und für Fans: ein Event, bei dem sich jeder zuhause fühlt, den Spaß seines Jahres hat und gern wiederkommt.

Ihr habt jetzt schon wieder Lust auf das nächste FULL REWIND?



Dann verpasst nicht unsere neuen gestaffelten Angebote zum Ticketverkauf und sichert Euch Eure Tickets für 2026 zum Vorzugspreis ab Montag, 18.08.25 um 18:00 Uhr exklusiv in unserem Onlineshop.



LOYALTY TICKET: 129,00  - begrenzt auf 666 Stück

END OF SUMMER TICKET: 169,00  bis 30.09.2025

WEEKEND TICKET: 189,00  ab 01.10.2025



Jedes dieser Tickets berechtigt zum kostenfreien Camping vom Mittwoch, den 29.07.2026 bis Sonntag, den 02.08.2026. Mit dem VVK-Start werden dann auch wieder die exklusiven und limitierten Community T-Shirts & Girlies in der Größe Eurer Wahl im Shop erhältlich sein! Eine moderate Preisanpassung ist leider notwendig, um unser besonderes Festival - von Fans für Fans - am Leben zu erhalten. Wir wissen, dass Ihr dafür Verständnis habt, denn das haben uns viele Gespräche vor Ort gezeigt. Danke dafür! IHR seid besonders. IHR seid FULL REWIND!



Wir basteln weiter fleißig am Line-Up und werden Euch schon nächste Woche weitere Knaller für unser Wiedersehen in 2026 bekanntgeben! Stay tuned!



Euer FULL REWIND Team"



Aktuell ist mit IN FLAMES eine Band bestätigt. Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 statt.

