MY DOMINION bringt neue Single raus

MY DOMINION hat eine neue Single, in Eigenregie, veröffentlicht und promotet diese auch mit einem neuem Video. Der Song 'My Digging Grave' ist auf méhreren Plattformen verfügbar (z.B. Spotify ).

Die Melodic-Death-Metal-Truppe aus Essen knüpft damit an das dieses Jahr veröffentlichte Live Album "Live at Rotten Feast Vol. 1 - Official Bootleg" an.







Quelle: MY DOMINION Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: my dominion melodic death metal