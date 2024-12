DARTAGNAN geht 2025 auf Herzblut-Tour

Die Nürnberger Folk-Rocker DARTAGNAN gehen mit ihrem neuesten Werk "Herzblut" im Frühjahr 2025 auf Tour.

21.02.25 Dresden, Reithalle Strasse E

22.02.25 Berlin, Huxleys Neue Welt

28.02.25 Hamburg, Grosse Freiheit 36

01.03.25 Leipzig, Felsenkeller

06.03.25 Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

07.03.25 Hannover, Capitol

08.03.25 Oberhausen, Turbinenhalle

14.03.25 Frankfurt, Batschkapp

15.03.25 Stuttgart, LKA-Longhorn

21.03.25 Saarbrücken, Garage

22.03.25 Köln, Carlswerk Victoria

27.03.25 A-Wien, Simm City

29.03.25 Nürnberg, Löwensaal

Quelle: Another Dimension

In Dresden, Berlin, Hamburg, Leipzig, Oberhausen und Hannover werden sie von MANNTRA und DARK SIDE OF THE MOON begleitet, in Frankfurt, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Wien und Nürnberg von MANNTRA und STORM SEEKER. In Bremen ist DARK SIDE OF THE MOON als Special Guest mit dabei. Tickets gibt es über www.dartagnan-tickets.de und allen bekannten VVK-Stellen.