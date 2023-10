MEZZROW live vom

Seit heute gibt es via Fireflash Records die limitierte Vinyl-Veröffentlichung "Keep It True - Live" von MEZZROW. Zur Feier des Tages könnt ihr euch mit 'King Of The Infinite Void (Live at Keep it True)' eine weitere Auskopplung ansehen.



King Of The Infinite Void (Live at Keep It True)







https://www.youtube.com/watch?v=-OUganS7EUo

