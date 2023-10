ROCK OUT FESTIVAL 2024: Finales Lineup steht!

Wir hatten ja schon berichtet, dass das bekannte KNOCK OUT FESTIVAL in Karlsruhe in diesem Jahr erstmalig einen Zwilling bekommt. DAS ROCK OUT FESTIVAL findet am 15. Dezember, also einen Tag vor dem KNOCK OUT FESTIVAL in der Schwabenhalle in Augsburg statt.

Nun wurde für beide Festivals das finale Lineup bekanntgegeben. In Augsburg sind folgende Bands am Start:

ACCEPT

GOTTHARD

EXTREME

THE DEAD DAISIES

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS plays MOTÖRHEAD

ALL FOR METAL

In Karlsruhe sind anstatt EXTREME die niederländischen Hardrocker von VANDENBERG dabei

Mit PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS gesellt sich ein absolutes Rock-Urgestein ins Billing: MOTÖRHEAD-Gitarrist Phil Campbell. Begleitet wird er dabei von seinen Söhnen Todd (ebenfalls Gitarre), Tyla (Bass) und Dane (Schlagzeug) sowie Sänger Joel Peters. Die ungewöhnliche Familienbande wird dabei mit einer ganz speziellen Show im Gedenken an den verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister aufwarten und ein reines Motörhead-Set spielen.

Das ROCK OUT FESTIVAL 2024 findet am 15. Dezember in der Schwabenhalle Augsburg statt.

Das KNOCK OUT FESTIVAL 2024 findet am 16. Dezember in der Schwarzwaldhalle Augburg statt.

Tickets für das KNOCK OUT-Festival erhaltet Ihr bei BOTTOM ROW. Über ALLGÄU CONCERTS könnt Ihr Tickets für das ROCK OUT-Festival bestellen.