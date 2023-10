Neuigkeiten von RUTHLESS

Die US-Metaller RUTHLESS veröffentlichen am 12. Januar 2024 ihr viertes Studioalbum "The Fallen" unter ihrem neuen Label Fireflash Records.



Zum Auftakt gibt es mit 'Betrayal' auch gleich einenn ersten Appethappen, sowie die Trackliste.



"The Fallen" Trackliste:



01. The Fallen

02. Dark Passenger

03. Betrayal

04. No Mercy

05. Dead Fall

06. End Times

07. Soldiers Of Steel

08. Thulsa Doom

09. Order Of The Dragon

10. Live To Die



Betrayal







https://www.youtube.com/watch?v=0euLfjyufkw

