MARKO HIETALA - Rebell des Nordens

Am 7. Februar 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Roses From The Deep" von MARKO HIETALA. Heute lässt er uns mit 'Rebel Of The North' an einem weiteren Song teilhaben.



Marko Hietala kommentiert:

"Das hier ist ein Rocker. Das Hauptriff versetzt dich mit einem Knall in die nordische Welt. Und in der Geschichte geht es darum, sich neu aufzustellen, sich neu zu erfinden und sich dann zu einem besseren neuen Wesen zu entwickeln. Wir sollten uns nie für selbstverständlich halten. Das führt dazu, dass wir abgestumpft und langweilig werden. Dein inneres Kind will alles und jedes lernen und anwenden. Man darf sich nur nicht selbst im Weg stehen."



Rebel Of The North







https://www.youtube.com/watch?v=gA5HLCY8VKw

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: marko hietala roses from the deep rebel of the north