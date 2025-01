EDGE OF PARADISE kündigt neues Album an

Am 7. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Prophecy" von EDGE OF PARADISE. Zur Einstimmung gibt es heute das Musik-Video zu 'Death Note'.



Margarita Monet sagt über die Single:

" 'Death Note' ist ein leidenschaftlicher Kampf um Identität und Verbundenheit, angetrieben von mitreißenden Melodien und einem aggressiven Sound. In einer Welt, in der digitale Kräfte die Kontrolle an sich reißen wollen und Gier und Eroberung die Existenz entmenschlicht und die Individualität beseitigt haben, stehen zwei Seelen in der Defensive. Gemeinsam kämpfen sie für die Bewahrung der Essenz des Lebens. Verbunden durch Loyalität, Entschlossenheit und menschlichen Geist, riskieren sie alles, um sich vereint gegen die aufkommende Flut der Kontrolle zu stellen und zurückzufordern, was es bedeutet, wirklich menschlich zu sein."



"Prophecy" Trackliste:



01-Death Note

02-Give It To Me (Mind Assassin), feat. Ben V. (from LUDOVICO)

03-Prophecy Unbound

04-Sad Life Of A Rose

05-Rogue (Aim For The Kill)

06-Hear Me

07-The Other Side Of Fear

08-Martyr (Monster)

09-Relive Again

10-Falling Light



Death Note







https://www.youtube.com/watch?v=LUe6W0gyFW4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: edge of paradise prophecy death note