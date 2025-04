MARA kündigt neues Album an

Die schwedischen Black-Metaller MARA haben ihr fünftes Studioalbum "Sword of Vengeance" angekündigt. Die neue Langrille wird am 27.06.2025 via Immortal Frost Productions veröffentlicht.





"Sword of Vengeance" Trackliste:





01-Primordial Son

02-Nidingr

03-Elite

04-Lokabrenna

05-Élivágar

06-Blakkr Heart

07-Urkraft

08-Surtaloga

Quelle: MARA Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: mara sword of vengeance