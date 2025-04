POWERMETAL.de sucht dich!

Dich! Ja, genau dich!



Du bist musikbegeistert und musikalisch aufgeschlossen, vor allem im Rock- und Metal-Bereich? Du hast ein großes Interesse am Musikbusiness und möchtest deinen musikalischen Helden nahe sein? Du liebst das geschriebene Wort und kannst dir vorstellen, mit genügend Verantwortungsbewusstsein, einem sehr guten Selbstmanagement und einem fantastischen Team etwas Großes auf die Beine zu stellen? Dann bist du bei uns genau richtig!



Wir suchen Redakteure/Redakteurinnen, die es schaffen,



- Musikkritiken fristgerecht zu verfassen

- auf Konzerte zu gehen, ggfs. authentische Bilder zu knipsen und anschließend einen lebendigen Bericht darüber zu schreiben

- Interviews mit den Großen und Größeren zu führen (im Rahmen des Möglichen)

- der Newsredaktion unter die Arme zu greifen

- das Team von POWERMETAL.de mit Rat und Tat, mit offenem Ohr und Motivation, Engagement und Freude an der Musik zu unterstützen sowie

- deine Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit und deine aufgeschlossene Art bei uns unter Beweis zu stellen.



Werde Teil dieser großartigen Community!



Vorerfahrungen sind durchaus wünschenswert, aber keine Bedingung. Falls du dich angesprochen fühlen solltest, dann melde dich gerne unter marcel.rapp@powermetal.de, stell dich und deine Begründung, weshalb du der/die Richtige in unserem Team bist, gerne vor und lass uns miteinander sprechen.



Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp