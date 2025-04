Neues Album von BLACKBRIAR

Aus den Niederlanden kommt neuer Symphonic/Gothic Metal von BLACKBRIAR. Nachdem bereits die Single 'I Buried Us' veröffentlicht wurde, kommt nun die nächste Auskopplung des neuen Albums "A Thousand Little Deaths". 'The Fossilized Widow' gibt damit einen weiteren Appetizer auf den neuen Langspieler, welcher am 22.08.2025 erscheint.







"A Thousand Little Deaths" Trackliste:





01-Bluebeard's Chamber

02-The Hermit And The Lover

03-The Fossilized Widow

04-My Lonely Crusade

05-Floriography

06-The Catastrophe That Is Us

07-A Last Sigh Of Bliss

08-Green Light Across The Bay

09-I Buried Us

10-Harpy







The Fossilized Widow (Official Music Video)



https://www.youtube.com/watch?v=47DkvALaJd4

Quelle: Nuclear Blast Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: a thousand little deaths blackbriar the fossilized widow