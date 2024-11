Die Heavy-Metal-Formation MAD PARISH aus Kanada hat den Videoclip zur ihrer aktuellen, digitalen Single 'Loched' online gestellt. Das Stück ist eine Vorabauskopplung aus dem neuen Album "The Dust Of Forever", das am 31. Januar 2025 herauskommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=IHS5qxAp3-s

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: mad parish the dust of forever loched