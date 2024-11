Neues Album von EPITAPH

Die italienischen Epic Doomer EPITAPH veröffentlichen am 20. Dezember via My Kingdom Music ihr drittes Studioalbum "Path To Obliviion". Fans von Candlemass, Solitude Aeturnus und Trouble sollten hier auf jeden Fall mal ein oder zwei Ohren riskieren. Zwei Songs, namentlich 'Voices Behind The Wall' und 'Kingdom Of Slumber' stehen bereits zum Hören bereit.

Voices Behind The Wall

Kingdom Of Slumber

