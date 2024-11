RVBang - Balingen 2025 - Neue Bestätigung!

Die neuste Band im Lineup sind die Freiburger FULL STOP, die atmosphärische Klänge mit packenden Kompositionen kombinieren und so moderne Metal-Vibes neu definieren.



Somit fehlt zur Komplettierung des RVBangs 2025 nur noch der Freitagsheadliner, der auch in Kürze bekannt gegeben werden dürfte!





Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show, die in der Halle stattfindet.

Das bisher bestätigte Lineup könnt ihr hier sehen:

Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de