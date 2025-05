LORNA SHORE mit neuer Single und Ankündigung für Album

Die US-Deathcorer LORNA SHORE sind mit einer neuen Single zurück. 'Oblivion' ist der erste Track des angekündigten Albums "I Feel The Everblack Festering Within Me", welches am 12.09.2025 erscheinen wird.

Frontmann Will Ramos zum neuen Werk:

"Diesen Song zu schreiben, fühlte sich an wie die Krönung all dessen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auf die nächste Stufe gebracht haben; eine weiterentwickelte Version dessen, was Lorna Shore wirklich ist. Ich stellte mir eine post-apokalyptische Welt in der (hoffentlich fernen) Zukunft vor. Eine Welt, in der wir die Saat unserer eigenen Zerstörung gesät haben. Die Vorstellung, dass wir uns etwas Besseres gewünscht haben, dass wir gehofft haben, etwas zu tun, was uns in dieser sterbenden Welt retten würde, nur um am Ende ihre unvermeidliche Zerstörung zu beschleunigen. Das wirft die Frage auf: Was ist richtig? Wissen wir überhaupt, was wir da tun? Was haben wir getan, um zu versuchen, tatsächlich etwas zu ändern? Bewässern wir die Erde oder füttern wir nur ein ständig wachsendes Feuer?"







Oblivion (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=DJIPepGa07M