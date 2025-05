SALTATIO MORTIS mit Neuaufnahme eines Bandklassikers mit riesiger Gästeliste

Der 'Spielmannsschwur' ist einer der großen Klassiker von SALTATIO MORTIS. Der Song vom Album "Aus der Asche" ist deswegen auch auf dem am 25. Juli 2025 erscheinenden Best of "Weltenwanderer" enthalten. Allerdings ist dies in einer neuen Version der Fall, die nun veröffentlicht worden ist. Auf dieser sind illustre Gäste wie LORD OF THE LOST, VERSENGOLD, BEYOND THE BLACK, CORVUS CORAX, FIDDLERS's GREEN, HÄMATOM, SUBWAY TO SALLY, SCHANDMAUL, TABERNIS und TANZWUT als 'Spielmannsschwur (United)' zu hören.

Spielmannsschwur United

https://www.youtube.com/watch?v=W81ENxuKbJE