THE RASMUS zerreißt die Ketten

Am 12. September 2025 erescheint via Better Noise Music "Weirdo", das neue Album von THE RASMUS. Die neue Single 'Break These Chains' wird gesanglich von Niko Vilhelm (BLIND CHANNEL) unterstützt.



Niko komentiert:

"Als Lauri mich fragte, ob ich bei diesem Song dabei sein will, war ich sofort begeistert – erst recht, nachdem ich den Track gehört hatte. Der härtere Sound steht ihnen wahnsinnig gut. Ich bin total gespannt, was als Nächstes kommt."



Lauri sagt zum neuen Album:

"Es ist schön zu sehen, dass unser elftes Album dieselbe Botschaft vermittelt wie unser erstes aus dem Jahr 1996. Es geht darum, die Außenseiter, die Eigenwilligen, die Kreativen zu feiern – Menschen, die sich nicht verbiegen lassen und stolz sie selbst bleiben. In unserer Gesellschaft hatte ich oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen – für das, was ich bin, und für das, was ich tue. Ich wurde als Freak, Sonderling oder Weirdo bezeichnet. Früher hat mich das verletzt – heute sehe ich darin meine größte Stärke. Menschen, die mich inspirieren, sind fast immer irgendwie anders. Und genau das macht sie interessant. Wir Weirdos lassen uns nicht unterkriegen – wir wissen, dass unsere Andersartigkeit die Kraft hat, die Zukunft zu verändern. Bist du ein Weirdo? Dann schließ dich uns an..."



"Weirdo" Trackliste:



01. Creatures Of Chaos

02. Break These Chains

03. Rest In Pieces

04. Dead Ringer

05. Weirdo

06. Banksy

07. Love Is A Bitch

08. You Want It All

09. Bad Things

10. I'm Coming For You



Break These Chains, feat. Niko Vilhelm (BLIND CHANNEL)







https://www.youtube.com/watch?v=dj_kypliLno



Hier die DE/AT/CH-Termine der "Weirdo-Tour" 2025:



11.11.25 – Hamburg, DE – Markthalle

12.11.25 – Berlin, DE – Metropol

16.11.25 – Wien, AT – Simm City

17.11.25 – München, DE – Technikum

20.11.25 – Zürich, CH – Komplex 457

21.11.25 – Karlsruhe, DE – Substage

22.11.25 – Saarbrücken, DE – Garage

23.11.25 – Frankfurt, DE – Batschkapp

25.11.25 – Köln, DE – Live Music Hall

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the rasmus weirdo break these chains niko vilhelm