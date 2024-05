LEGIONS OF THE NIGHT und die Wiedergeburt

Am 12. Juli 2024 erscheint mit "Darkness" das dritte Album von LEGIONS OF THE NIGHT. Mit 'Rebirth' könnt ihr euch einen weiteren starken Song anhören.



Rebirth







https://www.youtube.com/watch?v=bCmiYfTQJeo

Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: legions of the night darkness rebirth