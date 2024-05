THE MISFIRES: Neues Album draußen

Das neue Album (THE MISFIRES) "Are Dead, Long Live THE MISFIRES" eben dieser Skate-Punk-Band aus Kanada ist heute auf den Markt gekommen. Der Videoclip zu 'Poultry In Motion' ist online.





