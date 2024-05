Thomas Nicholas Band: Gigs, Album, Video

Gerade eben habe ich festgestellt, dass Thomas Nicholas, den einige von euch als Schauspieler kennen mögen, mit seiner Band ein neues Album am Start hat. "We're Gonna Be Okay" ist am 17. Mai 2024 erschienen und hier ist eine Aiskoppelung daraus namens 'Better Than Home':

Dabei habe ich gesehen, dass der US-Amerikaner gerade hier unterwegs ist und musiziert. Hier kann man ihn sehen:

27.5. Hassel, Goldgrube

28.5. Lindau. Club Vaudeville

29.5. Wien, Chelsea

30.5. Graz, Music-House

31.5. Wels, Alter Schlachthof Wels

1.6. Stuttgart, Im Wizemann

Quelle: SBM Records Redakteur: Frank Jaeger Tags: thomas nicholas band were gonna be okay better than home tour 2024