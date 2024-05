LEFT TO DIE auf Europa-Tour

Die Death Metal Supergroup LEFT TO DIE geht im August 2024 auf "SCREAM BLOODY LEPROSY ACROSS EUROPE" Tour. Die Band aus Florida setzt sich aus dem ehemaligen DEATH- und OBITUARY Bassisten Terry Butler, seinem damaligen DEATH-Kollegen Rick Rozz an der Gitarre, dem GRUESOME-Gitarristen und EXHUMED-Sänger Matt Harvey sowie dem Ex-MALEVOLTNT CREATION Schlagzeuger Gus Rios zusammen. Gespielt werden dabei Songs vom legendären DEATH-Album "Leprosy" und vom DEATH-Debütalbum "Scream Bloody Gore".

Als Special Guest ist die ukrainische Death/Doom/Black-Metal Band 1914 dabei.



06.08. (AT) WIEN Szene

07.08. (DE) NÜRNBERG Hirsch

08.08. (DE) SCHLOTHEIM Party.San Metal Open Air

10.08. (DE) ASCHAFFENBURG Colos-Saal

12.08. (CH) AARBURG Musigburg

19.08. (DE) HAMBURG Knust

