WITHIN TEMPTATION mit Live-DVD

Am 21. Juni 2024 erscheint von WITHIN TEMPTATION die neue Live-DVD "Worlds Collide Tour, Live In Amsterdam". Aufgenommen wurde die Show am 29. November 2022 im Ziggo Dome in Amsterdam. Das Ganze wird auf Vinyl, CD, Blu-Ray/DVD und in einem speziellen 64-seitigen Hardcover-Artbook erhältlich sein



Die Band hat für den Herbst 2024 eine große Arena-Tournee durch Europa angekündigt. Die Tour beginnt im September mit zwei Shows in den Niederlanden und wird in verschiedenen Arenen Europas fortgesetzt. Support-Acts auf der "Bleed Out 2024 Tour" werden die deutsche Metalcore-Band ANNISOKAY und die ukrainischen Band BLIND8 sein. Der ukrainische Produzent und Sänger Alex Yarmak, mit dem die Band kürzlich die Single 'A Fool's Parade' veröffentlichte, wird ebenfalls als Gastkünstler auftreten.



Hier die deutschen Tour-Daten der "Bleed Out 2024 Tour":



06.10.2024 Köln - Palladium

14.10.2024 Berlin - UFO

15.10.2024 Hamburg - Sporthalle

16.10.2024 Leipzig - Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt - Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart - Porsche Arena

