Genre:
Viking Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Napalm Records
Release:
29.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. I Skogsfruns Famn
    2. Lögrinns Värn
    3. En Blodvittneskrans
    4. Rodhins Hav
    5. Till Gudars Följe
    6. En Nidings Dad
    7. Höt Mit Kall
    8. I Runor Ristades Orden
    9. Skild Fran Hugen
    10. Likgökens Fest
    11. Edsvuren
    12. Ofredsfylgjor

