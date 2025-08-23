Hymnen am laufenden Band!

Als eine der wenigen verbliebenen echten Viking-Metal-Bands verteidigt MANEGARM seit über 30 Jahren das große Erbe der nordischen Szene, welches aus unerklärlichen Gründen Schritt für Schritt aufgegeben wurde und selbst die damaligen Wegbereiter inzwischen in andere Richtungen geführt hat. Nicht so jedoch bei den erhabenen Schweden, die ihr Jubiläum ähnlich majestätisch feiern wie die ersten Releases Mitte der 90er und sich immer noch auf dem Schlachtfeld befinden, welches ehemalige Kollegen wie EINHERJER, ENSLAVED und THYRFING inzwischen zugunsten stilistischer Neuorientierungen verlassen haben.



Was darf man also von einem Album wie "Edsvuren" auch anders erwarten, als epische Schlachtengesänge, wunderbare Akustikpassagen, grandiose Melodien undd Hymnen am laufenden Band? Richtig: nichts! MANEGARM bleibt sich und dem eigenen Sound immer noch treu, erklärt die nordische Folklore noch deutlicher zum persönlichen Steckenpferd und formuliert die Ansprüche auf den Wikingerthron noch vehementer als in der Vergangenheit! Ja, genau das ist "Edsvuren"! Eine Platte voller rassiger Melodien, grandioser Folk-Einschläge, erhabener Gesänge, monumentaler Arrangements und herrlich eingebundener femininer Vocals, die gerade in den ruhigen Passagen klar aufzeigen, was man unter dem Terminus Female-Fronted als bestmögliche Definition verstehen möchte.



Die Platte ist ein Feuerwerk aus Hooklines und Hits, dazu eine abwechslungsreiche Verquickung von extremeren und verhaltenen Parts und mit Blick auf den atmosphärischen Background exakt das, was man als Viking-Metal-Fan eigentlich tagein, tagaus serviert bekommen möchte - nämlich ein Festmahl aus Ohrwürmern mit entsprechender Durchschlagskraft.



Man könnte sich jetzt weiter in Superlativen und Ehrerbietungen ergeben und "Edsvuren" aus allerlei Perspektiven mit triumphalen Attributen unterstreichen, oder man kann sich diese Zeit auch sparen und sofort Klarheit schaffen: Dank MANEGARM und Alben wie diesem lebt der Viking Metal weiter auf. 30 Jahre hat die Band auf dem Buckel und scheint dennoch entschlossener denn je zuvor - für diese Konsequenz und Zielstrebigkeit kann man den Skandinaviern nicht genug danken!