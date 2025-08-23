FEUERSCHWANZ - Knightclub

Knightclub

Genre:
Mittelalter Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Napalm Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Knightclub, feat. Dag (SDP)
    2. Valhalla, feat. DORO PESCH
    3. Gangnam Style (PSY-Cover)
    4. Name der Rose
    5. Testament
    6. The Tale Of Sam
    7. Sam The Brave
    8. Drunken Dragon
    9. Eisenfaust
    10. Avalon
    11. Tanz der Teufel
    12. Lords Of Fyre, feat. LORD OF THE LOS

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

