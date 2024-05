TORUS kommt ins Rutschen

TORUS aus Milton Keynes sind zurück mit ihrem ersten neuen Werk seit ihrer EP "Sail" im Jahr 2022. 'Avalanche' ist "ein vom Rock der 90er Jahre inspirierter Big-Riff-Banger über das Bedürfnis und die Sehnsucht nach klarer Kommunikation und Verständnis zwischen dir und jemandem, der eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt."

Für 'Avalanche' hat TORUS mit ihren MNRK-Labelkollegen THE BlUE STONES zusammengearbeitet.



"Was macht mehr Spaß, als von einem Yeti gejagt zu werden? Um 4 Uhr morgens aufzuwachen, um von einem Yeti gejagt zu werden!", scherzt die Band über das brillante, selbst produzierte Video. Das Video wurde auf den besten Pisten Großbritanniens gedreht und zeigt den berüchtigten Yeti von Hemel Hempstead. Es ist eine humorvolle Mischung aus "Scooby Doo" und "The Blair Witch Project" mit seinen "berüchtigten" Verfolgungsszenen.



Dabei sieht der demaskierte "Yeti" gar nicht so furchteinflößend aus. Viel Spaß mit dem wizigen Video.



Avalanche, ft. THE BlUE STONES







https://www.youtube.com/watch?v=xN-mi0bQwRo



