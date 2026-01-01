KMFDM: Neues Album, aber Frühjahrstournee verschoben

Die Industrial- und Elektrometaller KMFDM, um Sascha Konietzko, haben ein neues Album für 2026 angekündigt mit dem Namen "Enemy". So weit, so gut, hier ist auch bereits die erste Auskoppelung mit dem Titel 'Oubliette'.

Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht aus dem KMFDM-Camp, denn aufgrund einer ernsten Erkrankung muss die Truppe ihre Europa-Tour, die sie auch in mehrere deutsche und schweizer Städte geführt hätte, verschieben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, neue Termine werden sicherlich bald bekannt gegeben werden.

Oubliette

https://www.youtube.com/watch?v=6JmGlDZGXNU