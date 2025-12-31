INFERNAL GATES mit neuem Album
Das Black-Metal-Trio INFERNAL GATES hat zum Jahresende ihr Studioalbum "Hell's Reaper", via Les Productions Oubliettes, veröffentlicht. Die Scheibe ist sowohl auf den bekannten Streamingdiensten, als auch bei YouTube online.
"Hell's Reaper" Trackliste:
01. Morbid Wasteland
02. Hell's Reaper
03. Cryptic Sabotage
04. Annihilate The Filth
05. Interlude
06. Caveman Rock 'n' Roll
07. The Witch Of Death
08. Fate Of Doom
https://www.youtube.com/watch?v=piZyVRnFXlA
