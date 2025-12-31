HYPOCRISY mit exklusiver Veröffentlichung

Zum Jahresende überrascht die Band mit einer besonderen Rarität. Erstmals wird eine bislang unveröffentlichte Directors Version des Songs 'Weed Out the Weak' zugänglich gemacht  ein Fundstück, das bisher unter Verschluss blieb.









HYPOCRISY - Weed Out The Weak (DIRECTOR'S VERSION) [BRUTAL EDITION]

Quelle: HYPOCRISY Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: hypocrisy weed out the weak

https://www.youtube.com/watch?v=Vo-XBf7bIx4