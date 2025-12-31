HYPOCRISY mit exklusiver Veröffentlichung
31.12.2025 | 16:44
Zum Jahresende überrascht die Band mit einer besonderen Rarität. Erstmals wird eine bislang unveröffentlichte Directors Version des Songs 'Weed Out the Weak' zugänglich gemacht ein Fundstück, das bisher unter Verschluss blieb.
https://www.youtube.com/watch?v=Vo-XBf7bIx4
HYPOCRISY - Weed Out The Weak (DIRECTOR'S VERSION) [BRUTAL EDITION]
