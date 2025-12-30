NAHUM präsentiert neues Video
Aus dem aktuellen Album "Old World Dead", das am 05.12.2025 erschienen ist, präsentiert NAHUM nun das offizielle Video zum Song 'Mantra'. Der Clip ist ab sofort auf YouTube verfügbar und gibt einen weiteren Einblick in das düstere Klanguniversum der Band.
"Old World Dead" Trackliste:
01. Army, Onward!
02. Legion Of Death
03. Through The Rotting And Cremation
04. Conspiracy Of Shadows
05. Old World Dead
06. Hatekiller
07. Murder In Madness
08. Mantra
09. The Stars Have Never Been So Dark
10. As The Burning Flame
NAHUM - Mantra [Official Video] death metal / black metal
https://www.youtube.com/watch?v=39ZKg7CFLxs=RD39ZKg7CFLxs&start_radio=1
