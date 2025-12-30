ASPHODELIA schlägt ein neues Kapitel auf
30.12.2025 | 16:07
Die italienische Symphonic-Metal-Band hat ihr Line-up verstärkt und Armando Massariello offiziell als festen Drummer verpflichtet. Nach überzeugenden gemeinsamen Liveshows steht fest: Die Zusammenarbeit geht dauerhaft weiter.
Weitere Konzerttermine und Ankündigungen sollen in Kürze folgen.
- ASPHODELIA Facebook
- Norman Wernicke
- asphodelia armando massariello
