DECIPHER kündigt neues Album an

Das griechische Black/Death-Metal-Gespann DECIPHER hat für den 20.03.2026 das neue Studioalbum "θελημα" angekündigt. Veröffentlicht wird das Zweitwerk, der Athener, via Transcending Obscurity Records und gibt mit dem Opener 'Return to Naught' bereits einen Vorgeschmack auf YouTube.







"θελημα" Trackliste:





01. Return To Naught

02. The Black March

03. Seven Scars

04. Bound To The Wheel

05. Hail Death

06. Towards Renaissance

07. Litany







DECIPHER (Greece) - Return to Naught | Transcending Obscurity







https://www.youtube.com/watch?v=cwMk9O5SDVA

Quelle: Transcending Obscurity