DECIPHER kündigt neues Album an
Das griechische Black/Death-Metal-Gespann DECIPHER hat für den 20.03.2026 das neue Studioalbum "θελημα" angekündigt. Veröffentlicht wird das Zweitwerk, der Athener, via Transcending Obscurity Records und gibt mit dem Opener 'Return to Naught' bereits einen Vorgeschmack auf YouTube.
"θελημα" Trackliste:
01. Return To Naught
02. The Black March
03. Seven Scars
04. Bound To The Wheel
05. Hail Death
06. Towards Renaissance
07. Litany
DECIPHER (Greece) - Return to Naught | Transcending Obscurity
https://www.youtube.com/watch?v=cwMk9O5SDVA
