CASEY: Emotionale Europa-Tour 2026 mit MIRRORTALK
Kommentieren
29.12.2025 | 20:50
06.04.2026 - Köln, Gebäude 9
07.04.2026 - München, Feierwerk
08.04.2026 - Jena, F-Haus
09.04.2026 - Hamburg, Knust
12.04.2026 - Berlin, Bi Nuu
Lange mussten die Fans warten: Nach gesundheitlichen Rückschlägen und einer notwendigen Pause meldet sich die walisische Post-Hardcore-Instanz CASEY endlich live zurück. Im Frühjahr 2026 präsentiert die Band ihr gefeiertes Comeback-Album "How To Disappear" ausführlich auf den europäischen Bühnen.
Als Support haben sie MIRRORTALK im Gepäck, die den Abend stimmungsvoll eröffnen werden.Hier sind die Deutschland-Termine:
06.04.2026 - Köln, Gebäude 9
07.04.2026 - München, Feierwerk
08.04.2026 - Jena, F-Haus
09.04.2026 - Hamburg, Knust
12.04.2026 - Berlin, Bi Nuu
Sichert euch jetzt Tickets über Eventim.
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Noah-Manuel Heim
- Tags:
- casey mirrortalk post-hardcore melodic hardcore tour 2026
0 Kommentare