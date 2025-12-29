CASEY: Emotionale Europa-Tour 2026 mit MIRRORTALK

Lange mussten die Fans warten: Nach gesundheitlichen Rückschlägen und einer notwendigen Pause meldet sich die walisische Post-Hardcore-Instanz CASEY endlich live zurück. Im Frühjahr 2026 präsentiert die Band ihr gefeiertes Comeback-Album "How To Disappear" ausführlich auf den europäischen Bühnen.

Als Support haben sie MIRRORTALK im Gepäck, die den Abend stimmungsvoll eröffnen werden.

Hier sind die Deutschland-Termine:06.04.2026 - Köln, Gebäude 907.04.2026 - München, Feierwerk08.04.2026 - Jena, F-Haus09.04.2026 - Hamburg, Knust12.04.2026 - Berlin, Bi Nuu

Sichert euch jetzt Tickets über Eventim.