MGK: Arena-Tour zu "Lost Americana" 2026
29.12.2025 | 20:47
17.02.2026 - München, Olympiahalle
18.02.2026 - (AT) Wien, Wiener Stadthalle
24.02.2026 - Berlin, Uber Arena
25.02.2026 - Hamburg, Barclays Arena
02.03.2026 - Köln, LANXESS Arena
Vom Rap zum Pop-Punk und wieder zurück? MGK (ehemals Machine Gun Kelly) bleibt unberechenbar. 2026 kommt der Superstar im Rahmen seiner "Lost Americana Tour" für fünf große Arena-Shows in den deutschsprachigen Raum.
Begleitet wird er dabei von der US-Sängerin JULIA WOLF, die als Support bestätigt ist.Hier sind die Termine im DACH-Raum:
Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite.
- Band
- Noah-Manuel Heim
- mgk machine gun kelly julia wolf rap crossover pop punk arena tour 2026
0 Kommentare