MGK: Arena-Tour zu

Vom Rap zum Pop-Punk und wieder zurück? MGK (ehemals Machine Gun Kelly) bleibt unberechenbar. 2026 kommt der Superstar im Rahmen seiner "Lost Americana Tour" für fünf große Arena-Shows in den deutschsprachigen Raum.

Begleitet wird er dabei von der US-Sängerin JULIA WOLF, die als Support bestätigt ist.

Hier sind die Termine im DACH-Raum:17.02.2026 - München, Olympiahalle18.02.2026 - (AT) Wien, Wiener Stadthalle24.02.2026 - Berlin, Uber Arena25.02.2026 - Hamburg, Barclays Arena02.03.2026 - Köln, LANXESS Arena

Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite.