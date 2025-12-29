Es wird das Pop-Punk-Ereignis des Jahres: ALL TIME LOW kehren 2026 für ihre "Everyone's Talking!"-Tour in die großen Hallen zurück. Nach über 20 Jahren Bandgeschichte sind Alex Gaskarth und seine Jungs noch lange nicht müde und haben ein Support-Paket geschnürt, das sich wie ein eigenes kleines Festival liest.

Als Special Guests sind die Genre-Größen MAYDAY PARADE und die Heavy-Pop-Punks von FOUR YEAR STRONG dabei. Eröffnet werden die Abende von den Newcomern THE PARADOX. Fans können sich auf eine Setliste freuen, die von zeitlosen Klassikern bis zu den aktuellen Songs von "Everyone's Talking!" reicht.

Hier sind die Termine im DACH-Raum:

31.01.2026 - Hamburg, Große Freiheit 36

06.02.2026 - Köln, Palladium

10.02.2026 - Zürich, X-Tra (CH)

12.02.2026 - München, TonHalle

Sichert euch jetzt Tickets auf der Bandwebsite: alltimelow.com