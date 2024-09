KINGS NEVER DIE mit neuem Album

Am 25. Oktober erscheint via Metalville die neue KINGS NEVER DIE-Scheibe "The Life & Times".

Vorab gibt es Trackliste und Artwork zu bewundern:

01. The Life & Times

02. Bigger They Come, Harder They Fall

03. Never Let Go

04. Empathy

05. Can I Get A Witness

06. Underdog

07. Kill The Cowards

08. War & Youth

09. The Rights

10. Slow Crawl

11. If God Is Dead

