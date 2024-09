DYING ANGEL mit neuem Song

In Form von 'Nightrunner' präsentieren uns die Musiker von DYING ANGEL eine neue Single aus ihrem kommenden Album.

Der dazugehörige Rundling ist eine EP und trägt den Namen "Angels Rising", die ab dem 01.11. verfügbar ist.

Anbei die Trackliste:

01. Sick Of Lies

02. This Is Your Life

03. Nightrunner

04. The Bitch

05. Starlight

06. Liquid Love