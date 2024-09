UNTO OTHERS mit GREEN LUNG auf Tour

Gemeinsam mit GREEN LUNG sind die UNTO OTHERS-Musiker im Frühjahr 2025 in Deutschland zu sehen.

Mit von der Partie: SATAN'S SATYRS.

Anbei die Dates:

14.02.25 Hamburg - Grünspan

05.03.25 Wien - Flex

06.03.25 München - Backstage

07.03.25 Berlin - LIDO

08.03.25 Bochum - Rockpalast / Matrix Bochum