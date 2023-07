KERRIGAN: Traditionelle Frische aus Freiburg

Dieses Duo gründete sich 2019 in der Breisgauer Metropole und hat sich den klassischen Spielarten des Metal zugewandt.

Das erste Demo erschien als Tape und Vinyl bei Fucking Kill Records und enthielt neben den Eigenkompositionen 'Intruders', 'Force And Will' und 'Heavy Metal 2020' den Coversong 'Rest In Peace' - im Original der Briten von WOLF.

Am 22.09.2023 nun steht mit "Bloodmoon" das Debütalbum an, welches bei High Roller Records erscheinen wird.

KERRIGAN hat gerade heute das Stück 'Eternal Fire' davon veröffentlicht.