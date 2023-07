KK'S PRIEST: neues Musikvideo!

Das zweite Studioalbum von KK'S PRIEST, "The Sinner Rides Again", erscheint am 29. September 2023 über ihr neues Label Napalm Records. Mit 'One More Shot At Glory' gibt es ein erstes Video daraus.



Die Trackliste liest sich wie folgt:



1. Sons Of The Sentinel

2. Strike Of The Viper

3. Reap The Whirlwind

4. One More Shot At Glory

5. Hymn 66

6. The Sinner Rides Again

7. Keeper Of The Graves

8. Pledge Your Souls

9. Wash Away Your Sins









https://www.youtube.com/watch?v=Sypj3SPBKKU

