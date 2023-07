BLESSED CURSE und der Knochenthron

Das Warten für Fans der Trash-Metal Band BLESSED CURSE hat ein Ende. Mit "Pray For Armageddon" erblickt am 11. August 2023, knapp elf Jahre nach dem selbstbetitelten Debütalbum und gut sechs Jahre nach der EP "Beware Of The Night", der lang erwartete Nachfolger endlich das Licht der Welt.



Zwar gab es schon 2022 mit 'Street Freaks' einen ersten Vorgeschmack vom Album, mit 'Throne Of Bones' gibt es jetzt ein weiteres Musikvideo zu sehen und zu hören.



Zu diesem Track kommentiert die Band: "'Throne of Bones' ist einer dieser Tracks, die ein großartiges Endzeitgefühl vermitteln. Als Abschluss des Albums ist es definitiv ein intensiver Abschluss für ein intensives Album. Vollgepackt mit all den düsteren Bildern, dem schweren Riffing und der stampfenden Doublebass, für die die Band bekannt ist, könnte ich nicht glücklicher sein, wie der Song all die Stärken von B.C. ausspielt. Gleichzeitig werden die Grenzen dessen, was wir tun, immer weiter verschoben, um unsere Musik weiterzuentwickeln, ohne das aufzugeben, was uns ausmacht."



Die Trackliste liest sich wie folgt:



01-Pray For Armageddon

02-Beheader

03-Subspecies

04-Lock Me Up

05-Skinned Alive

06-Street Freaks

07-Into The Dark

08-Aftermath

09-Graveyard World

10-Throne Of Bones



Throne Of Bones







https://www.youtube.com/watch?v=5eH9bFw0Qtg



Street Freaks







https://www.youtube.com/watch?v=SrIkqBIJs50

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: blessed curse pray for armageddon throne of bones street freaks