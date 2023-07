FIREWIND kündigt Live-Album an.

FIREWIND hat die Veröffentlichung eines Live-Albums bekanntgegeben. "Still Raging" erscheint am 1. September 2023 über AFM Records, mit 'Orbitual Sunrise' gibt es einen ersten Clip daraus.



Außerdem hat die Band verraten, dass sie derzeit an neuer Musik arbeitet...



Orbitual Sunrise (20th Anniversary Show - 2022)







https://www.youtube.com/watch?v=DvkPBRfgiBs

Quelle: Mona Miluski, All Noir/AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: firewind still raging live-album orbitual sunrise 20th anniversary show - 2022