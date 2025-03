KANONENFIEBER kündigt Livealbum an

Die Kriegsgeschichten von KANONENFIEBER bescheren den Jungs um Frontmann und Mastermind Noise nicht nur Platzierungen in Albumcharts, sondern auch ausverkaufte Konzerthallen. Eine dieser Shows war der Auftritt 2024 in Oberhausen. Das Konzert ist schon länger bei Youtube online und kommt nun auch physisch. Im Shop der Band kann der Live-Mitschnitt, in verschiedenen Ausführungen, bestellt werden.

"Live in Oberhausen" Trackliste:

01-Grossmachtfantasie

02-Menschenmühle

03-Sturmtrupp

04-Der Füsilier I

05-Grabenlieder

06-Der Maulwurf

07-Panzerhenker

08-Kampf und Sturm

09-Die Havarie

10-Die Feuertaufe

11-Lviv zu Lemberg

12-Waffenbrüder

13-Verdun

14-Ausblutungsschlacht

Sturmtrupp Live in Oberhausen 2024

https://www.youtube.com/watch?v=yOVu0Qcmqns&t=34s