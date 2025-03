METALFEST PILSEN 2025 - Lineup komplett, Tagesaufteilung steht

Das METALFEST PILSEN 2025 nimmt runde Formen an. Mittlerweile ist das diesjährige Lineup komplett und die Tagesaufstellung wurde veröffentlicht.

Der Veranstalter hat auch für dieses Jahr für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Unter anderem werden folgende Bands die Metalheads zum Headbangen bringen: WITHIN TEMPTATION, KING DIAMOND, KREATOR, EPICA, HEAVEN SHALL BURN, STRATOVARIUS, DEATH ANGEL, BLOODBOUND, DYNAZTY, MAJESTICA, ALL FOR METAL, MUNICIPAL WASTE. Die komplette Aufstellung könnt Ihr der Running Oder entnehmen. Wie das Festival 2024 ablief, könnt Ihr in dem Bericht vom letzten Jahr nachlesen.

Das Metalfest in Pilsen findet vom 6. Juni 2025 bis 8. Juni 2025 im tschechischen Pilsen statt. Tickets für dieses charmante Festival bekommt Ihr über Pragokoncert.

