Neues Video von ELUVEITIE

Das neue Album "Ànv" (25.04.2025) steht in den Startlöchern und die Schweizer Folk-Metaller ELUVEITIE präsentieren nun den dritten Track, des neuen Silberlings. Der Song 'Awen' ist bei Youtube mit einem Video vertreten und zeigt weitere Einblicke in das neue Studioalbum, welches via Nuclear Blast veröffentlicht wird. Auch bei Spotifiy ist die neue Single bereits online.

"Ànv" Trackliste:

01-Emerge

02-Taranoías

03-The Prodigal Ones

04-Ànv

05-Premonition

06-Awen 07-Anamcara

08-The Harvest

09-Memories of Innocence

10-All Is One

11-Aeon Of The Crescent Moon

12-The Prophecy

Awen (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=dxdoR67p4BU